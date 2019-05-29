Bakan Varank’ın gençlere Twitter’dan sahur daveti karşılıksız kalmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından davet ettiği gençlerle sahurda buluştu. İki saat içerisinde Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bir kokoreççide toplanan gençler, Bakan Varank ile sohbet edip sorunlarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilginç bir etkinliğe imza attı. Sosyal medyayı etkin kullanmasıyla bilinen Varank, sahur vakti yaklaşırken kişisel Twitter hesabından köfte ve kokoreçi ile meşhur Atatürk Orman Çiftliği’ne kimlerin gelebileceğini sordu. “Gençler! Atatürk Orman Çiftliği civarında bu gece bir sahur yapsak kimler gelir?” diyen Bakan Varank’ın çağrısı karşılıksız kalmadı. Paylaşıma olumlu yanıtlar gecikmezken, “Babam o saatte yollamaz. Bir yol varsa gelmek isteriz ama..” cevabı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi Twitter hesabı devreye girdi. Resmi hesaptan “Merhaba, telefon numaranızı DM üzerinden alabilir miyiz?” sorusu geldi. Mesajı yazan genç kızın babasından izin alınarak, sahur davetine katıldığı öğrenildi.

Sahura davet edilen gençler, iki saat gibi kısa bir süre içerisinde Bakan Varank ile Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bir kokoreççide buluştu. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençler, Varank’a teşekkür ederek, karşılaştıkları sorunları anlattı. Sahur boyunca gençlerle tek tek tokalaşıp sohbet eden Varank, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sahurun ardından ulaşım imkanı olmayan gençler, araçlarla evlerine ve yurtlarına teslim edildi.

Daveti sosyal medyadan öğrenerek sahura katılan bir genç, Kredi Yurtlar Kurumuna ait bir yurtta kaldığını ve yurt müdürüne durumu anlattığını ama inandıramadığını belirterek, “Kendisiyle fotoğraf çekilirsem izin verebileceğini söyledi. Sağ olsun kendisi ile fotoğraf çektirdik. İzin aldık ve buradayız” dedi. Gençler, Varank’ın hibrit bir makam aracı tercih etmesini takdir ederek, fırsat buldukça toplu taşım araçlarını kullanmasına da dikkat çekti.

Bakan Varank, sosyal medyadan gençlere yönelik yaptığı sahur davetine ilişkin, “Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalışan bir insanım. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Sosyal medya, özellikle gençlerin rağbet ettiği, orada vakit geçirdiği bir ortam. Dolayısıyla onların dilini yakalayabilmek önemli. Bugün de güzel bir iş yapalım dedik. Takipçilerimizi burada, Atatürk Orman Çiftliği’nde sahura davet ettim. Gelen cevaplardan bazılarının buna inanmadığını da gördüm. Ama buraya gelerek bizzat yaşayarak, şimdi memnuniyetini ifade edenler var. Oldukça güzel geri dönüşler aldık” dedi.