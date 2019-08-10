Bakan Yardımcısı Ersoy, Çankırı'da trafik denetimine katıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı süresince trafik kazalarını önlemek için alınan tedbirleri, Çankırı'da denetledi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde Çankırı-Ankara Karayolu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetime İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.

Ersoy, sürücülere Kızılay tarafından hazırlanan lokum ve soda ikram etti. Ersoy, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir dizi tedbirler aldıklarını belirterek, “İçişleri Bakanımızın bütün kamuoyuna duyurduğu üzere, bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmemiz için bir dizi tedbir aldık. Hem bu tedbirlerin uygulanmasını gözlemlemek hem değerli vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar ve bayramlar dilemek maksadıyla Çankırı’yı ziyaret ediyorum. Elbirliği ile daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmemiz için, tedbirlerin uygulanmasına gösterdikleri titizliği memnuniyetle gördük. Ülkenin her noktasında böyleyiz” dedi.

'ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 35 DÜŞÜŞ YAKALADIK'

Ersoy, bayram sürecinde ülke genelinde 116 bin personelin görev yapacağını aktararak, “Alınan önlemler, başta basınımız olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve halkımızın samimi sahiplenmesi ve desteklemesiyle toplumuzda trafik kazalarına karşı ciddi bir farkındalık oluştu. 2018'e göre 2019'da ölümlü trafik kazalarında yüzde 35 gibi çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bunda hepimizin emeği vardır. Görevleri başında olan tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte ağız tadıyla huzurlu bir bayramı, kazaların az olduğu bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşarız. Herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Ersoy, daha sonra Ilgaz ilçesinde yapılacak olan trafik denetlemesine katılmak üzere Çankırı’dan ayrıldı.