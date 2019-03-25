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Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Manisa'da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu

Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Manisa'da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ilk olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Ersöz, günün anısına Vali Deniz'e tablo hediye etti. Vali Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Ersöz'e, içinde Manisa ve yöresine ait ürünlerin yer aldığı sepet takdim etti. Bakan Yardımcısı Ersöz daha sonra Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde geçip, incelemelerde bulundu, buradaki kursiyerlerle sohbet etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ersöz, "Daha fazla genci bu tesislere çekme adına gönüllü genç olun. Sosyal sorumluluk projeleri icerisinde yer alın. Bizler Bakanlık olarak yanınızdayız. Gençlik merkezleri gençlerimizin evidir" dedi. Ardından Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Ersöz, buradaki açık ve kapalı yüzme tesisleri, fitness salonu, sporcu kamp eğitim merkezi ve spor salonu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı.
YURTLARI GEZDİ, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ziyaretlerinin ikinci etabında erkek ve kız öğrenci yurtlarını gezdi. İlk olarak Yunusemre Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Ersöz, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Ersöz, buradaki temaslarının ardından Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'na geçip, öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersöz, yurtlarda öğrencilere yönelik spor alanlarını daha da artırmayı planladıklarını söyledi.
Ayşe Hafsa Sultan Yurdu ziyaretinde Ersöz'e öğrenciler tarafından yapılan 'Türk bayraklı tablo' hediye edildi. Buradaki ziyarette Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de yer alırken, yurt ve şube müdürleri de ziyaretlerde hazır bulundu.

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Bakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulunduBakan Yardımcısı Ersöz, Manisa'da incelemelerde bulundu

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