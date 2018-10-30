Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan 'atkı' açıklaması

Bir an evvel bu üzücü hadise ile ilgili bilgi sahibi olmak, güvenlik görevlilerimize başsağlığı dilemek ve kurtulan evlatlarımıza geçmiş olsun demek ve Terörle mücadele eden kahramanlarımıza devletimizin ve milletimizin desteğini hissettirmek istedik.

Nazımiye İlçemiz kırsalında yürütülmekte olan terör operasyonu sırasında şehit olan iki askerimizin taziyeleri için cumartesi günü Mersin’e gittim. Pazar günü ise vakit kaybetmeden Jandarma Gn Komutanımızla olay mahalline gittik.

Gelen tepkiler üzerine Ersoy'dan açıklama geldi. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersoy, "Kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. Mütevazı bir hayat çizgimiz vardır" diye yazdı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel (23) donarak şehit olması Türkiye'yi yasa boğarken, iki askerin şehit olduğu bölgeye giden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un atkısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şunu ifade edeyim ki, 32 yıllık kaymakamlık, valilik, AFAD Başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılığı kariyerimde 2200 liralık bırakın atkı almayı takım elbisem bile olmamıştır. Marka takıntısı içinde hiç olmadım. MütevazI bir hayat çizgimiz vardır.

Bu konuyu tüm yönleriyle araştırmak terörle mücadele eden kahramanlarımıza bu olay sonrası milletimiz adına onların yanında olduğumuzu belirtmek için yaptığımız bu çalışmanın böyle yansıtılmasına ve kamuoyunun böyle meşgul edilmesinden duyduğum üzüntümü ifade etmek isterim.

Biz bu olayın üzüntüsü ve hassasiyetiyle gece gündüz koştururken meselenin boynumda görülen bir atkıya indirgenmesi son derece üzücü olmuştur. Kaldı ki kullanılan atkının sosyal medyada bahsedilen fiyatla hiç bir alakası yoktur.





