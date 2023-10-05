Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bölücü Terör Örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te, 3'ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.
Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; ERZURUM, GAZİANTEP, İSTANBUL VE ŞIRNAK’TA 2️⃣4️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde… pic.twitter.com/zcVuVJXPxI