HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 kişi yakalandı

05.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te, 3'ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT yurt dışında yakaladı! Firari FETÖ'cü Koray Vural Türkiye'ye getirildiMİT yurt dışında yakaladı! Firari FETÖ'cü Koray Vural Türkiye'ye getirildi
Metrobüs üstgeçidinde yoğunluk '40 dakika boyunca köprüyü aşamadık'Metrobüs üstgeçidinde yoğunluk '40 dakika boyunca köprüyü aşamadık'
Polis memuru, ailesini katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktıPolis memuru, ailesini katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.