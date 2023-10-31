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Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 ilde 'Kahramanlar' operasyonu

31.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik 28 ilde 'Kahramanlar' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 28 ilde 'Kahramanlar' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Terör örgütü PKK'ya yönelik 28 ilde 'Kahramanlar' operasyonu gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, örgüte ait sığınakların imha edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile 'Kahramanlar Operasyonu' gerçekleştirildi.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Bu operasyonlarda;

-11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.

  • 37 kg PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)
  • 12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)
  • 27 adet piyade tüfeği,
  • 1 adet keskin nişancı tüfeği,
  • 12 adet tabanca,
  • 17 adet av tüfeği
  • 10.135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)
  • 10 adet el bombası,
  • 6 adet elektrikli fünye,
  • 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."


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Ali Yerlikaya operasyon

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