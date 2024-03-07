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Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Mahzen-5' operasyonu: 36 gözaltı

07.03.2024 12:50
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi. İşte detaylar...

Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Mahzen-5' operasyonu: 36 gözaltı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takip sonucu, 'Tefecilik' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdur kişileri faizle borç para verdikleri, mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri, mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ise online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenlenen sahte fatura ve fişlerin muhasebeciler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilerek haksız yere vergi iadesi alındığı tespit edildi. Olayla ilgili 18 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik ile yaklaşık 220 milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda da 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak kişiler ile anlaştıkları, bu kişilerin kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek kişilere benzeyen ve 'Joker' olarak tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını sağladıkları, yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları kişilerin sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

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'ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Operasyonlar sonucu; 6 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 250 casus kamera, 22 adet (14 Milyon TL değerinde) mağdurlar adına yazılmış senet, 1 milyon 721 adet (5 Milyon TL tutarında) sahte fatura/fiş, çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile çok miktarda Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı. Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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