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Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde operasyon!

28.06.2024 11:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde operasyon!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Kuyu-6' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonların Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir'de gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ali Yerlikaya
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