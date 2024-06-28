Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ilde operasyon!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Kuyu-6' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonların Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir'de gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda 6️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi ❗



❗Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari),

❗İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar)

❗️Antalya’da Sami Cerit’in (Firari)

❗️Aydın’da Çetin Gül’ün,

❗Kahramanmaraş'ta Mehmet… pic.twitter.com/6PJKQPuEar — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





