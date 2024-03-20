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Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde eş zamanlı 'Mahzen-15' operasyonları: Çetinler organize suç örgütü çökertildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2024 08:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü olan Çetinler çökertildi. Operasyonlarda 109 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken kilolarca uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde eş zamanlı 'Mahzen-15' operasyonları: Çetinler organize suç örgütü çökertildi!

Bakan Yerlikaya haberi, sosyal medya platformu X'ten duyurdu. İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlar hakkında Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi" ifadelerini kullandı.

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KİLOLARCA UYUŞTURUCU, ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçları işlediği açıklandı.

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İstanbul merkezli, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı gerçekleştirilen Mahzen-15 operasyonlarıyla elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

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Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

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Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyon tabanca
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