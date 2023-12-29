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Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde 'Çengel-5' operasyonu

29.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya 81 ilde düzenlenen operasyonda 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde 'Çengel-5' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 'Çengel-5' operasyonunun düzenlendiğini ifade etti. 220 kişi işlem yapılan operasyonda 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi.

Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda; 15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1.300 adet boş şişe ve 7.700 adet bandrole, 2.100 adet alkol aroması ve 8.700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız."


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