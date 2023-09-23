Bakan Yerlikaya duyurdu! 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı: Taksi detayı dikkat çekti

Göçmen kaçakçığılıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda ilde yeni operasyon düzenlendi. Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'daki operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 64'ü tutuklandı. Bakan Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını açıkladı. Paylaşılan görüntülerde ele geçirilen taksiler dikkat çekti.

MUĞLA'DA 35 TUTUKLAMA

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 35'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İZMİR'DE 19 TUTUKLAMA

İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca düzenlenen İHA destekli operasyonda, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 19'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şahsın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

ÇANAKKALE'DE 8 TUTUKLAMA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 8'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şahsın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

TEKİRDAĞ'DA 2 TUTUKLAMA

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen jandarmayı tebrik eden ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıklayan Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.

İL JANDARMA KOMUTANLIKLARIMIZIN MUĞLA, İZMİR, ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ'DA DÜZENLEDİKLERİ OPERASYONLARDA 8⃣5⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️6️⃣4️⃣’Ü TUTUKLANDI. 2️⃣1️⃣’İNE ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.



❌#Muğla İl Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonda

????4️⃣2️⃣… pic.twitter.com/llg6ljwo0V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023



