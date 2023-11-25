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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

25.11.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Öte yandan Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı videoda yer alan paraların transfer edildiği anlara ilişkin görüntüler dikkat çekti. Paraları transfer ettiği öne sürülen kişilerin ellerinde valizler görülüyor.

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Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımında operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

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Bu şüpheli şahısların,

  • İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları,

  • Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

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Operasyonda,

  • Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle…

Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

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Futbolcu Ali Yerlikaya bahis operasyon yasa dışı bahis cezası
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