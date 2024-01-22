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Bakan Yerlikaya, sahillere vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama yaptı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 20:00 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlere ilişkin detayları paylaştı. Yerlikaya "Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sahillere vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama yaptı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam cansız beden vurdu.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Ali Yerlikaya
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