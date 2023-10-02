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  4. Bakan Yerlikaya yaralı polisleri ziyaret etti: Ona bir sürpriz hazırladık

Bakan Yerlikaya yaralı polisleri ziyaret etti: Ona bir sürpriz hazırladık

02.10.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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Ankara'da gerçekleşen hain saldırının ardından yaralanan polislerin tedavisi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaralı polisleri hastanede ziyaret etti. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Alim kardeşimizin yanındaydık. Ona bir sürpriz hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine şifalar diledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ona dua etti. Ailesiyle görüştük onlar çok mutlular. Onların sevinçlerini paylaştık." dedi.

Bakan Yerlikaya yaralı polisleri ziyaret etti: Ona bir sürpriz hazırladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AA-20231002-32296476-32296474-ICISLERI_BAKANI_YERLIKAYA_ANKARADAKI_TEROR_SALDIRISINDA_YARALANAN_POLIS_MEMURLARINI_ZIYARET_ETTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan polis memurları Demirel ve Karataş'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki ziyaret etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Kahramanlarımızı ziyaret ettik. Hem Alim'imiz hem Erkan'ımız çok iyiler. İlk önce Alim kardeşimizin yanındaydık. Çünkü; dün şuuru açıkken yoğun bakıma ilk geldiği zaman görüşmüştük. Konuşamamıştık. Dolayısıyla ilk önce Alim kardeşimizin yanına gittik. Morali çok iyi. Gayet neşeli. Ona bir sürpriz hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine şifalar diledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ona dua etti. Ailesiyle görüştük onlar çok mutlular. Onların sevinçlerini paylaştık.

"HER ZAMAN İFTİHAR EDECEĞİM"

Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Erzurum’dan akrabaları gelmiş o bugün küçük bir operasyon geçirdi. Onunda gayet başarılı olduğunu öğrendik. Onun da morali çok iyi. Kahramanlarımızla biz gurur duyuyoruz. İçişleri ailemizin her biri ülkemizdeki vatandaşlarımızın her biri onlarla gurur duyuyor. Sadece Alim’imiz, Erkan’ımız değil onlarla beraber o gün o hain, alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada bu girişimi akamete uğratan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zamanda iftihar edeceğim. Sağlık çalışanlarımız çok ilgileniyorlar her birine teşekkür ediyorum" dedi.

'TERÖR HİÇBİR ZAMAN BAŞARILI OLAMAYACAK'

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte şehit olan Mikail Bozlağan'ın cenazesine katıldıklarını belirterek, "Tabii acımız büyük başımız sağolsun diyoruz. Eşi, annesi, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandık. Alçak, hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Her noktada, yurt içinde, dışında Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla, cesareti, azmiyle onlara dünyayı dar ediyoruz. Dar etmeye devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz. Ben Ankara’mıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Süreç içerisinde arkadaşlarımız bugün DNA testi sonucunda netleşen o hain teröristin kimliğini paylaştık. Şundan emin olun netleşen her bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Son olarak saldırı sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulunan aziz milletimize teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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