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Bakan Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı! Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik...

30.12.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de yılbaşında kentte alınan önlemleri açıkladı.

Bakan Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı! Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Jandarma; 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone, Emniyet; 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, Sahil Güvenlik; 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak. Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL VALİSİ GÜL DE YILBAŞI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Vali Gül, konuşmanda, şehit ve gazileri andı; 2023 yılında İstanbul'da terör, organize suçlar, kaçak göç, asayiş ve uyuşturucu suçlarıyla etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, 2024 yılında da mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti. Vali Gül, yılbaşında İstanbul'daki ilçelerde alınacak tedbirleri ve görev yapacak personel sayısına dair bilgileri de aktardı.

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"ARKADAŞLARIMIZ TATİL DÖNEMİNDE DE DENETİMLERİNE DEVAM EDECEK"

Vali Gül, "Yılbaşına özgü olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip 3 helikopter 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığımız, 894 tim ve 5 bin 996 personel ile görev yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1 helikopter 66 deniz ve kara aracı ve 231 personel ile sahada görev yapacak. Hayat devam ediyor, sağlık başta olmak üzere birçok ihtiyacımız tatil döneminde de ortaya çıkıyor. Burada, İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 acil ekipleriyle İstanbul genelinde 224 istasyonda 1157 sağlık personeliyle İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz özellikle gıda denetimlerinde, umuma açık eğlence mekanları ve buna benzer yerlerde denetimler yapacak 39 ilçemizin tamamında denetimler olacak, hijyen, gıda denetimi ve benzer konulara bakacak ve orada 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek. Özellikle fahiş fiyat konusunda zaman zaman sıkıntılar geliyor, özel günlerde daha çok sıkıntı oluşuyor. Ticaret İl Müdürlüğümüz koordinesi ve diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyat ile ilgili arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler. İnşallah, yılbaşını huzurlu bir şekilde arkadaşlarımız ve hemşehrilerimizin gayretiyle devam edeceğiz" dedi.

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"İSTİRHAMIMIZ GÜRÜLTÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE TRAFİĞİ AKSATACAK ETKİNLİKLERİN YAPILMAMASI"

Gül, "Hemşehrilerimizden istirhamımız, gürültü başta olmak üzere, trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Yine, çok az bile olsa, küçük grupların zaman zaman yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyorız. Bunlara asla müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Bu konularda emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimize kolluk kuvvetlerimize yardımcı olurlarsa memnun oluruz." İfadelerini kullandı.

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"İSTATİSTİK OLARAK BAKMIYORUZ"

Vali Gül, bir basın mensubunun, kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında bulunan DEAŞ'lıların gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna ise, " Terörle mücadelemiz 7-24 kesintisiz devam edecek. Yıl içinde de bundan sonrasında da devam edecek. Geçen hafta içerisinde de yine operasyonlarımız yapıldı. Bu rutin bir uygulamamız, biz emniyetimiz, bütün kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız. İstihbarat anlamında da arkadaşlarımız bizlere destek veriyor, teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi terörle mücadele 7-24 kesintisiz bir çalışma; Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef, bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edilmesi, buna istatistik olarak bakmıyoruz" dedi. (DHA)

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Ali Yerlikaya Davut Gül
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