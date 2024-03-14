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  4. Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

14.03.2024 15:56
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Afyonkarahisar'a giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla görüşen bir kadın bir anda konuşurken baygınlık geçirerek yere düştü. Kadına ilk müdahaleyi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı. Kadının bir hastası olduğu ve bakandan destek istediği tespit edildi.

Bakan Yumaklı'yla görüşüyordu! Ne olduysa o an oldu: Bir anda yere yığıldı

Afyonkarahisar’da, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşürken bir anda baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı. Neden bayıldığı henüz öğrenilemeyen kadın daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

BAKAN YUMAKLI İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Bakan Yumaklı valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Yumaklı kendisiyle görüşmek isteyen bir aile ile görüşerek sıkıntılarını dinledi.

KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Hastaları için Bakan Yumaklı’dan destek isteyen aile üyesinden kadın olan henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Bakan Yumaklı’nın yanında bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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DESTEK İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Daha sonra sağlık ekipleri bayılan kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Ailenin destek istediği hastalarının da yeniden sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Afyonkarahisar bayılma İbrahim Yumaklı
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