Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu (2)

BAKAN PEKCAN HAKKARİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Yüksekova'daki incelemelerini ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler helikopterle Hakkari'ye gelerek Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bölgesel istişare toplantısına katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada Hakkari'nin ve ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamaya da değinen Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Şemdinli'deki patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybettiğini öğrendik. Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim. Hakkari bizim için çok önemli bir yerdir. 2 ülkeye sınır komşusu olan bir kentimiz ve bu kadar çok gümrük kapısı olan başka bir ilimiz de yok. Dolayısıyla Hakkari potansiyelin çok altında, bir ticari ekonomik rakamları var. İnşallah el birliği ile bizlerin destekleri sizlerin gayretiyle bu rakamları Hakkari'nin laik olduğu yere getireceğiz. Gaziantep en başarılı illerimizden 1 tanesi. Gaziantep'in yaptığını Hakkari de neden yapmasın. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükseltmektir. Bizde bu amaçla bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler ekonomide daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımız oluşturup stratejiler oluşturuyoruz."