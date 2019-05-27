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Bakanlar işçilerle fabrikada sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu, gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'deki bir demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu, gece vardiyasında çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk ile Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasını ziyaret etti.

İşçi önlüğü giyen Selçuk ve Varank, fabrikada incelemelerde bulundu, şirket yöneticilerinden bilgi aldı. Bakanlar, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimini başlattı.

Yemekhanede sıraya giren Selçuk ve Varank, fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerle sahur yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçilerin ramazanını tebrik ederek, onlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğunu ifade eden Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizden 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah Kocaeli'de de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Kardeşlerimizle konuşurken, 'Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz.' diyorlar. Bu çok güzel bir şey. İşveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz."

- "Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da konuşmasında "Genel Müdürünüz, 'Buraya daha önce hiç bakan gelmedi.' dedi. Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik." ifadesini kullandı.

Çalışanların meşakkatli bir iş yaptığını dile getiren Bakan Varank, "Etkilenmemek elde değil. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükümet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önünde güzel günler var. Biz iş gücümüzle gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşçilerle sohbet eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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