Bakanlar işçilerle fabrikada sahur yaptı

"Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizden 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah Kocaeli'de de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Kardeşlerimizle konuşurken, 'Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz.' diyorlar. Bu çok güzel bir şey. İşveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz."

Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğunu ifade eden Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk ile Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasını ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'deki bir demir çelik fabrikasında incelemelerde bulundu, gece vardiyasında çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi.

- "Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da konuşmasında "Genel Müdürünüz, 'Buraya daha önce hiç bakan gelmedi.' dedi. Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik." ifadesini kullandı.

Çalışanların meşakkatli bir iş yaptığını dile getiren Bakan Varank, "Etkilenmemek elde değil. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükümet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önünde güzel günler var. Biz iş gücümüzle gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İşçilerle sohbet eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

