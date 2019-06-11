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Bakanlar Koca ve Dönmez Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz'ın Nizip ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca ve Dönmez, daha sonra HKÜ'ye geçti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, bakanlara üniversite hakkında bilgi vererek, gösteri ve sanat merkezini gezdirdi. Koca ve Dönmez, yerleşkede karşılaştıkları öğrencilerle de kısa süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ziyaret

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