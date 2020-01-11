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  4. Bakanlar Varank ve Dönmez çağrı merkezi açılışını gerçekleştirdi

Bakanlar Varank ve Dönmez çağrı merkezi açılışını gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bu açtığımız tesis bin 300 kişiyi istihdam etme kapasitesine sahip. Bu vesileyle Türkiye'deki büyük firmalara da çağrı yapmış olalım. Oldukça modern yeni teknoloji ile kurulmuş bu tesisi değerlendirebilir, yatırımlarını buraya yapabilirler. Böylece hem kendileri hem de şehrimiz kazanır"

SİİRT (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt'te çağrı merkezi açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlar Varank ve Dönmez, Siirt'teki temasları kapsamında Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde yapımı tamamlanan, ilk etapta 111 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Varank, çağrı merkezlerinin hem genç hem de kadın istihdamı açısından önemli olduğunu söyledi.

Hükümet olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 5. ve 6. bölgelerde çağrı merkezlerini özel olarak desteklediklerini ifade eden Varank, "Büyük, global, müşteri memnuniyetini düşünen firmalar çağrı merkezleri ile bu memnuniyetlerini çok üst seviyelere çıkarabiliyorlar. Bu açtığımız tesis bin 300 kişiyi istihdam etme kapasitesine sahip. Ancak şu anda 111 kişiyi istihdam ediyor." dedi.

"Bu kurdele kesim töreni vesilesiyle Türkiye'deki büyük firmalara da çağrı yapmış olalım. Oldukça modern yeni teknoloji ile kurulmuş bu tesisi değerlendirebilir, yatırımlarını buraya yapabilirler. Böylece hem kendileri hem de şehrimiz kazanır." değerlendirmesinde bulunan Varank, çağrı merkezinin Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Bakanlar Varank ve Dönmez tarafından çağrı merkezinin açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Fuat Atik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Çağrı Merkezi Siirt

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