Bakanlar Varank ve Dönmez Siirt Valiliğini ziyaret etti

Varank, "Türkiye'de şu anda yüzde 100 saflıkta kurşun çinko üreterek yurt dışına gönderiyoruz. Burada temelini atacağımız tesiste Türkiye'nin ilk kurşun çinko yüzde 100 saflıkta külçelerini üretmeye başlayacağız. Bu sanayimiz açısından çok önemli." diye konuştu.

1300 kişilik istihdam kapasitesine sahip bir çağrı merkezinin resmi açılışını yapacaklarını dile getiren Varank, daha sonra Türkiye açısından çok önemli bir yatırım olan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katılacaklarını ifade etti.

Kente Bakan Dönmez ile geldiklerini belirten Varank, "Madencilik onların ana sektörü. İnşallah Türkiye'ye büyük katkılar sağlayan büyük bir işin mutluluğunu hep birlikte bugün yaşayacağız. Siirt'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.

- "3 bin kişi istihdam edilecek"

Bakan Dönmez de "Belki bir yıl gibi kısa bir sürede tesis tüm hatlarıyla faaliyete geçmiş olacak ve toplamda 3 bin kişiyi istihdam etmiş olacak." ifadesini kullandı.

Siirt'in son dönemde önemli yatırım alan bölge illerinden biri olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

'Daha önce çinko ve kurşunu cevher olarak alıp yurt dışına ihraç ediyorduk ancak asıl katma değer bunu ara ürüne dönüştürmekte yatıyor. Türkiye olarak yaklaşık 4-5 milyar dolar civarında bir maden ve ham madde ihracatımız varken 20 milyar dolar civarında da ithalatımız var. Bu, ticari açığımızı da maalesef olumsuz etkiliyor. Bu açığı azaltmak için de ne yapmamız lazım? Cevherimizi, yer altı kaynaklarımızı ara mamullere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bu açığa destek verecek, katkı sağlayacak bir tesisin temel atma törenine katılmak için aranızda bulunmaktayım."