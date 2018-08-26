Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe J.K.lığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adl Lezgin Yarar isimli terörist olduĝu belirlenmiștir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas )marka silah, 1 adet m16 p.tf. ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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