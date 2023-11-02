Bakanlık harekete geçti! Aşiret lideri tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı

Şanlıurfa'daki bir aşiret liderinin, 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı gündemi sarstı. İki yıl boyunca her hafta yaşanan istismara 10 yaşındaki diğer kardeşin de sürekli şahit olduğu ortaya çıkarken, skandalın detayları adeta kan dondurdu. İstismara uğrayan kız çocuğunun 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olması üzerine yaşananlar ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2009 doğumlu çocuk, ortaokuldayken ailesi tarafından okuldan alındı. Anne, babası ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığını belirten çocuk, ailesi tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia etti. Yaşadığı istismar olayının iki yıl önce başladığını söyleyen küçük çocuk, 69 yaşındaki N.Y'nin annesinin arkadaşı olduğunu ifade etti ve “2021 yılında annem bir gün, ‘Hastaneye gideceğiz’ dedi. Hastaneye gittiğimizde bu adam da geldi, arabasına bindik” dedi.

"BANA DOKUNDUĞUNU ANNEM DE GÖRDÜ"

N.Y.'nin arabada vücuduna dokunduğunu anlatan çocuk "Annem ve kardeşim arabanın arka koltuğundaydı. N.Y.'nin bana dokunduğunu annem de gördü. Boş bir araziye gittik. Önce arabada, annemin yanında dokundu. Annem arabadan inince dokunmaya devam etti. Annem arabadan inince bir ağacın yanına oturdu. N.Y. beni yanağımdan ve dudağımdan öpmeye çalıştı. Beş on dakika kadar bana dokundu. Sonra eve döndük ve anneme, ‘ben bunları yapmak istemiyorum’ dedim. Annem bana kızdı" ifadelerini kullandı. Söz konusu istismarın her hafta yaşandığı öğrenilirken küçük çocuğun anlattıklarını, 2013 doğumlu olan kardeşi de doğruladı. Küçük kardeş "Ablama para veriyordu, ablam da parayı anneme veriyordu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 69 yaşındaki N.Y. aileye yardım ettiğini ve para verdiğini doğrularken istismar iddialarını ise yalanladı. Mahkeme ilk duruşmada yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetti. N.Y., yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BAKANLIK AÇIKLADI: KORUMA ALTINA ALINDI

Skandal olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Davaya müdahil olacaklarını açıklayan Bakanlık, küçük kızın da acil koruma kararıyla Çocuk Destek Merkezi’ne yerleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Aşiret lideri 2 sene boyunca bir kız çocuğunu istismar etti” şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezi’ne yerleştirilmiştir. Olay hakkında Bakanlığımız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. "







