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Bakanlıktan köy okuluna "teknolojik" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medyadan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı talebinde bulunan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Gölcük İlkokulunun ihtiyaçlarını karşıladı - Öğretmen Gökhan Ersoy: "Arkamızda büyük bir kitlenin var olduğunu bilmek ve burada yalnız olmadığımızı bilmek, bizleri çok mutlu ediyor"

YASİN DİKME - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medyadan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı talebinde bulunan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Gölcük İlkokulunun ihtiyaçlarını giderdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'ndeki yaklaşık 300 öğrencinin taşımalı sistemle eğitim gördüğü Gölcük İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Gökhan Ersoy, yaklaşık 20 gün önce sosyal medya üzerinden okulun ihtiyaçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletti. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Öğretmen Ersoy ile iletişime geçen Bakanlık yetkilileri, kısa sürede okula 5 bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazı gönderdi.

Cihazları teslim alan öğretmen Ersoy ve öğrencileri, sosyal medya üzerinden Bakan Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Gökhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden talepte bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin, kısa sürede kendisine dönüş yapmasına çok şaşırdığını söyledi.

Desteklerinden dolayı Bakan Mustafa Varank ve diğer yetkililere teşekkür eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Teknolojik imkanların gelişmesi sayesinde sosyal medya kullanımı arttı. Biz de bu sayede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. Okulumuzun eksikleri ve ihtiyaçları için destek istedik. Bakanlık yetkilileri de bizimle iletişime geçerek ihtiyacımız olan bilgisayar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazını gönderdi. Öğretmenler olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek adına elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Gelen teknolojik cihazları hemen öğrencilerimizin hizmetine sunduk."

- "Burada yalnız olmadığımızı bilmek mutlu ediyor"

Okulun taşımalı eğitim verdiğini ve birçok ihtiyacının bulunduğunu anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Burada bütün bakanlıklar, kamu kurumları yanımızda. Bunun yanında milletimizin de desteğini görmek bizleri mutlu ediyor. İnsanlarla herhangi bir şekilde iletişime geçtiğimizde, herhangi bir eksiğimiz olduğunda bizlere çok olumlu cevaplar veriyorlar. Bunlar bizler için çok güzel şeyler. Arkamızda büyük bir kitlenin var olduğunu bilmek ve burada yalnız olmadığımızı bilmek, bizleri çok mutlu ediyor. Bunlar özellikle öğrencilerimizi çok mutlu ediyor."

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce de Şanlıurfa'da yazılım teknolojileri üzerine çalışma yapan üniversite öğrencilerinin yaşadığı internet probleminin giderilmesini sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Varank Gölcük ilkokulu Hilvan Şanlıurfa

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