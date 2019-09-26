Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasıyla TCDD'nin, İstanbul halkına kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçladığı belirtilerek, "Projede bu amacın dışında hiçbir ticari amaç yoktur." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik ihale ilanı yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu ilana ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz." şeklindeki ifadelerinin, bazı basın yayın kuruluşlarınca "Haydarpaşa Gar sahasının tamamının satılacağı" yönünde haberlere yansıtılması üzerine açıklama yapılmasına gerekli görüldüğü kaydedildi.

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verileceği ifade edilen açıklamada, tarihi Haydarpaşa Gar binasının aynı şekilde korunarak TCDD bünyesinde görevini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.