HABER

Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasıyla TCDD, İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçlamaktadır. Projede bu amacın dışında hiçbir ticari amaç yoktur" - "Söz konusu ihale şartında, 'İhale sonrasında işletme için gerekli olan iş yeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır' maddesi yer almaktadır" - "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesinden, iş yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azaltacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasıyla TCDD'nin, İstanbul halkına kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçladığı belirtilerek, "Projede bu amacın dışında hiçbir ticari amaç yoktur." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik ihale ilanı yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu ilana ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz." şeklindeki ifadelerinin, bazı basın yayın kuruluşlarınca "Haydarpaşa Gar sahasının tamamının satılacağı" yönünde haberlere yansıtılması üzerine açıklama yapılmasına gerekli görüldüğü kaydedildi.

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verileceği ifade edilen açıklamada, tarihi Haydarpaşa Gar binasının aynı şekilde korunarak TCDD bünyesinde görevini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, kiralanmaya konu bölümlerin, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki kullanılmayan ve sit alanında bulunması nedeniyle imar kısıtlılığı olan alanlardan oluştuğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu alanların kiralanmasıyla TCDD, sosyal sorumluluk projesi olarak İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul halkına kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği alan oluşturmak maksadıyla geliştirilen projede, bu amacın dışında hiçbir ticari amaç yoktur."

- "Belediyenin yarışması ihaleye katılımı azaltır"

Açıklamada, ihaleye çıkılan alanlarda, İstanbullu vatandaşların kültür-sanat becerilerini geliştirebilecek alanlar olmasının yanı sıra TCDD tarafından da kültürel etkinliklerin bu bölgede yapılabilmesinin amaçlandığı belirtilerek, söz konusu ihale şartında, "İhale sonrasında işletme için gerekli olan iş yeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır." maddesinin yer aldığı bildirildi.

İhale şartındaki ifadelere işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesinden, iş yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkan oluşturmaktır."

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Antalya'da dumansız araç uygulamasıAntalya'da dumansız araç uygulaması
Üsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildiÜsküp'teki Kurşunlu Han, Yunus Emre Enstitüsüne devredildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa Garı ihale Sirkeci Garı TCDD Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Deprem sonrası İstanbul ve 2 ilde okullar tatil edildi! Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.