Bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak için neler yapılmalı?

Yüzümüze tüm özeni gösteriyoruz. Kremler, maskeler, serumlar... Ama konu ellere gelince sadece nemlendiriyoruz. Ellerdeki yaşlanma çizgilerini sadece nemlendirerek engelleyemeyiz, düzenli ve titiz bir bakım yapmak şarttır.

Haftada 2 kez olacak şekilde el bakımı rutini oluşturmanız, hem ellerinizi yumuşacık yapacak hem de zamanla oluşan ince çizgilerin görünümünü azaltacak. Bu başlıklara hassasiyet göstererek siz de şahane ellere sahip olabilirsiniz.

SIVI SABUNLARA DİKKAT

Gün içinde sıkça kullandığımız sıvı sabunlar mikrop öldürücü özelliklerinin yanı sıra ellere bakım yapma özelliğine de sahip olmalı. Bu nedenle sıvı sabun seçerken nemlendirme özelliğine de dikkat etmelisiniz. İçerisinde aloe vera bulunan sabunları tercih edebilirsiniz.

GECE BAKIMI ÖNEMLİ

Gün içinde kullandığımız nemlendirici kremler ellerimizde uzun süre kalamadığı için pek etkili olamıyor. Bu nedenle gece uyumadan hemen önce ellerinize ve tırnak etlerinize vazelin sürüp eldiven takmanız durumunda haftalık bakımınızı yapmış olacaksınız. Bu işlemi düzenli olarak haftada 2 kez uygulamanızı öneririz.