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Bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak için neler yapılmalı?

Elif Yaman Elif Yaman
26.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanma karşıtı bakımlar genelde yüz bölgesi için yapılır. Peki tüm gün kolonya, dezenfektan, sabun ve deterjana maruz kalan eller için ne yapılmalı? Birkaç bakım sırrı ile ellerdeki yaşlanma belirtilerini engelleyebilirsiniz.

Bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak için neler yapılmalı?

Yüzümüze tüm özeni gösteriyoruz. Kremler, maskeler, serumlar... Ama konu ellere gelince sadece nemlendiriyoruz. Ellerdeki yaşlanma çizgilerini sadece nemlendirerek engelleyemeyiz, düzenli ve titiz bir bakım yapmak şarttır.

Haftada 2 kez olacak şekilde el bakımı rutini oluşturmanız, hem ellerinizi yumuşacık yapacak hem de zamanla oluşan ince çizgilerin görünümünü azaltacak. Bu başlıklara hassasiyet göstererek siz de şahane ellere sahip olabilirsiniz.

SIVI SABUNLARA DİKKAT

Gün içinde sıkça kullandığımız sıvı sabunlar mikrop öldürücü özelliklerinin yanı sıra ellere bakım yapma özelliğine de sahip olmalı. Bu nedenle sıvı sabun seçerken nemlendirme özelliğine de dikkat etmelisiniz. İçerisinde aloe vera bulunan sabunları tercih edebilirsiniz.

GECE BAKIMI ÖNEMLİ

Gün içinde kullandığımız nemlendirici kremler ellerimizde uzun süre kalamadığı için pek etkili olamıyor. Bu nedenle gece uyumadan hemen önce ellerinize ve tırnak etlerinize vazelin sürüp eldiven takmanız durumunda haftalık bakımınızı yapmış olacaksınız. Bu işlemi düzenli olarak haftada 2 kez uygulamanızı öneririz.

PEELİNG ŞART

Yüzümüz gibi ellerimizde de zaman zaman lekelenmeler görülebilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda yaşanacak bu durumu şimdiden engellemek en doğru hareket olacaktır. Haftada 2 kez türk kahvesi telvesi ile ellerinizi ovabilirsiniz.

Ya da 1 yemek kaşığı zeytinyağına 1 tatlı kaşığı esmer şeker ekleyip, bu karışımla ellerinizi ovarak da cildinizde peeling etkisi yapmış olabilirsiniz.

EL MASKESİ RUTİNİ

Yumurtanın beyazı çok eski zamanlardan beri kozmetikte kullanılan ana maddelerden biridir. Yumurtayı kırdığınızda zar kısmının hemen yakınında yer alan sıvı elleriniz için gençleştirici iksir görevindedir. Bu sıvıyı ellerinizin üst kısmına sürüp kurumasını bekleyin ve ardından ılık su ile ellerinizi yıkayın. Kurudukça ellerinizin gerildiğini göreceksiniz. Düzenli kullanımda ince çizgileriniz yok olacak.

SU SICAKLIĞI İYİ AYARLANMALI

Sıcak suyla yıkanan ellerde bakterilerin yok olacağı inanışı yanlıştır. Aksine sıcak su deriye zarar verdiği için yüzeyde daha çok mikrop barınabilir. Ellerinizi yıkarken çok sıcak veya çok soğuk su kullanmaktan kaçının. Ilık su kullanımı, cildinizin nem dengesini sağlayacaktır.

MASAJ İHMAL EDİLMEMELİ

Alternatif tedavi yöntemlerinden biri de masajdır. El masajı da insanı rahatlatan yöntemlerden biridir. Bu masajı özel bir yağla yapabileceğiniz gibi son yıllarda her derdimize deva olan hindistan cevizi yağını kullanarak da yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, hindistan cevizi yağını elinizden arındırmadan güneşe çıkmamanız gerekir.

EL KREMİNİN İÇERİĞİ

Piyasada birçok el kremi vardır. Yumuşacık eller için aloe vera, salatalık özü, zeytinyağı veya gliserin içeren kremleri tercih etmeniz gerekmektedir.

GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneş ışınları cildimiz için faydalı olsa da fazlası zararlıdır. Özellikle yazın ellerinizi güneşin etkilerinden korumak için dışarı çıktığınızda mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Böylece güneşin sebep olduğu lekelerden koruyup, ellerinizin genç görünmesini sağlayacaksınız.

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maske cilt bakımı
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