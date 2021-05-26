Bakımlı ve sağlıklı ellere sahip olmak için neler yapılmalı?

Yüzümüze tüm özeni gösteriyoruz. Kremler, maskeler, serumlar... Ama konu ellere gelince sadece nemlendiriyoruz. Ellerdeki yaşlanma çizgilerini sadece nemlendirerek engelleyemeyiz, düzenli ve titiz bir bakım yapmak şarttır.
Haftada 2 kez olacak şekilde el bakımı rutini oluşturmanız, hem ellerinizi yumuşacık yapacak hem de zamanla oluşan ince çizgilerin görünümünü azaltacak. Bu başlıklara hassasiyet göstererek siz de şahane ellere sahip olabilirsiniz.
Gün içinde sıkça kullandığımız sıvı sabunlar mikrop öldürücü özelliklerinin yanı sıra ellere bakım yapma özelliğine de sahip olmalı. Bu nedenle sıvı sabun seçerken nemlendirme özelliğine de dikkat etmelisiniz. İçerisinde aloe vera bulunan sabunları tercih edebilirsiniz.
Gün içinde kullandığımız nemlendirici kremler ellerimizde uzun süre kalamadığı için pek etkili olamıyor. Bu nedenle gece uyumadan hemen önce ellerinize ve tırnak etlerinize vazelin sürüp eldiven takmanız durumunda haftalık bakımınızı yapmış olacaksınız. Bu işlemi düzenli olarak haftada 2 kez uygulamanızı öneririz.
Yüzümüz gibi ellerimizde de zaman zaman lekelenmeler görülebilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda yaşanacak bu durumu şimdiden engellemek en doğru hareket olacaktır. Haftada 2 kez türk kahvesi telvesi ile ellerinizi ovabilirsiniz.
Ya da 1 yemek kaşığı zeytinyağına 1 tatlı kaşığı esmer şeker ekleyip, bu karışımla ellerinizi ovarak da cildinizde peeling etkisi yapmış olabilirsiniz.
Yumurtanın beyazı çok eski zamanlardan beri kozmetikte kullanılan ana maddelerden biridir. Yumurtayı kırdığınızda zar kısmının hemen yakınında yer alan sıvı elleriniz için gençleştirici iksir görevindedir. Bu sıvıyı ellerinizin üst kısmına sürüp kurumasını bekleyin ve ardından ılık su ile ellerinizi yıkayın. Kurudukça ellerinizin gerildiğini göreceksiniz. Düzenli kullanımda ince çizgileriniz yok olacak.
Sıcak suyla yıkanan ellerde bakterilerin yok olacağı inanışı yanlıştır. Aksine sıcak su deriye zarar verdiği için yüzeyde daha çok mikrop barınabilir. Ellerinizi yıkarken çok sıcak veya çok soğuk su kullanmaktan kaçının. Ilık su kullanımı, cildinizin nem dengesini sağlayacaktır.
Alternatif tedavi yöntemlerinden biri de masajdır. El masajı da insanı rahatlatan yöntemlerden biridir. Bu masajı özel bir yağla yapabileceğiniz gibi son yıllarda her derdimize deva olan hindistan cevizi yağını kullanarak da yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, hindistan cevizi yağını elinizden arındırmadan güneşe çıkmamanız gerekir.
Piyasada birçok el kremi vardır. Yumuşacık eller için aloe vera, salatalık özü, zeytinyağı veya gliserin içeren kremleri tercih etmeniz gerekmektedir.
Güneş ışınları cildimiz için faydalı olsa da fazlası zararlıdır. Özellikle yazın ellerinizi güneşin etkilerinden korumak için dışarı çıktığınızda mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Böylece güneşin sebep olduğu lekelerden koruyup, ellerinizin genç görünmesini sağlayacaksınız.
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