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Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların en büyük kabusu haline gelen göz altı torbaları, çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşur. Yüzün daha yorgun ve ifadesiz gözükmesine yol açan göz altı torbalarından kurtulmanın yolu artık çok basit! Her kadın uygun tedavi yöntemi ile karşılaştığı bu sorundan kurtulabilir ve tekrar pürüzsüz bir göz çevresine sahip olabilir.

Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresi, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biridir. Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur. Peki, göz altı torbaları nelere bağlı olarak ortaya çıkar?

Yaşlanmaya bağlı oluşan göz altı torbaları,günlük hayatta yaşanan stres ve yorgunluk,kalıtsal nedenler,herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar,vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması,alerjiye bağlı reaksiyonlar,dengesiz ve düzensiz uyku,aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi,kalp ve böbrek rahatsızlıkları gibi etkenlerle oluşur. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi takdirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.

GÖZ ALTI TORBALARININ AMELİYATSIZ TEDAVİSİ NEDİR?

Agnes göz altı torba tedavisi, farklı etkiler sebebiyle göz altlarında oluşan torbalanma ve morlukların radyofrekans enerjisi kullanılarak tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Göz altı torbalarının ameliyatsız, acısız ve kesi yapılmadan alınmasına yönelik olarak kullanılan bu yöntem, göz altlarında ameliyat izi görmek istemeyen herkesin yararlanabileceği bir uygulamadır. Tedavide öne çıkan en öneli unsur, uygulamanın uzman bir doktor tarafından yapılmasının gerekli oluşudur. Çünkü göz çevresinin oldukça hassas bir yapıda olması, bu bölgede yapılacak uygulamaların azami dikkatle yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

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