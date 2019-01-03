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Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda patlama kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Patlama sonrası alevler arasında kalan görevli yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bakırköy'de bir akaryakıt istasyonunda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunda araçlar gaz alırken pompanın hortumunda kaçak oldu. Hortumdan yükselen gaza 2 görevli hemen müdahale etmeye çalıştı. O sırada aracına gaz alan bir otomobil sürücüsü paniğe kapılarak gaza bastı. Araçtan fırlayan LPG hortumunda patlama meydana geldi. Patlamada alevlerin arasında kalan görevlinin elbiseleri tutuştu. Alevler arasında kalan görevli koşarak uzaklaştı.

Bu sırada akaryakıt istasyonundaki güvenlik önlemleri devreye girdi. Elektrik ve gaz kesilince yangın daha fazla büyümeden söndü. Bir görevli de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası hastaneye kaydırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy akaryakıt istasyonu

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