Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

Rüya K. Bakırköy Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı şikâyette eşi tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini belirtti. Kendisini polis gibi gösteren Tarık K.'nin ise 29 ayrı suçtan dava dosyası bulunuyor. Rüya K. "Ben polis çağırınca kaçıp gidiyor. Yakalanmasını istiyorum şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Genç kadın, Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek, "2017 yılında biz Tarık K. ile evlendik. Ailemin onaylamadığı bir evlilik oldu. 4 ay evli kaldım. O 4 ayda aşırı şiddet gördüm. Boşanma davası açtım. Ailemin evine döndüm. Benim iş yerimi bastı. Orada darp etti beni. Kamera kayıtlarında var zaten. Ondan sonra dediklerini yapmadığım için bir süre sonra iş arkadaşlarımı rahatsız etmeye başladı. Onunla tekrar konuşmamı, barışmamı istedi. Artık yıldırdı. O kadar çok şantaj ve tehditle iş yaptırdı ki bana. Evliyken çektiği açık fotoğrafları aileme atmakla tehdit etti. Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama bir sonuç alamadım" dedi.