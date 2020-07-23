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Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bakırköy'de eşinden 2 yıl önce boşanan 29 yaşındaki Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından önce işyerinde daha sonra evinde darp edildi. İddiaya göre 3 gün önce de evinin önüne gelerek silahla 3 el ateş eden Tarık K., eski eşi Rüya K.'ya tehdit mesajları atmaya devam ediyor. Suç duyurusunda bulunan ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen kadın, "1 aydır evden çıkamıyorum. Gereken bir an önce yapılsın. Can güvenliğim yok. Çok korkuyorum" dedi.

Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

Rüya K. Bakırköy Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'na yaptığı şikâyette eşi tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini belirtti. Kendisini polis gibi gösteren Tarık K.'nin ise 29 ayrı suçtan dava dosyası bulunuyor. Rüya K. "Ben polis çağırınca kaçıp gidiyor. Yakalanmasını istiyorum şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Genç kadın, Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek, "2017 yılında biz Tarık K. ile evlendik. Ailemin onaylamadığı bir evlilik oldu. 4 ay evli kaldım. O 4 ayda aşırı şiddet gördüm. Boşanma davası açtım. Ailemin evine döndüm. Benim iş yerimi bastı. Orada darp etti beni. Kamera kayıtlarında var zaten. Ondan sonra dediklerini yapmadığım için bir süre sonra iş arkadaşlarımı rahatsız etmeye başladı. Onunla tekrar konuşmamı, barışmamı istedi. Artık yıldırdı. O kadar çok şantaj ve tehditle iş yaptırdı ki bana. Evliyken çektiği açık fotoğrafları aileme atmakla tehdit etti. Ben bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama bir sonuç alamadım" dedi.

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"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eski kocasının başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K., "En son evimi basıp beni çok kötü bir hale getirdi. Çok dövdü. 3 hafta oluyor sanırım. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurum var dilekçemi ve ifadelerimi verdim. Bu onu kesmedi. Onu doyurmadı bence. 3 gün önce kapımın önüne gelip silahla ateş etti. Komşularım da arayıp şikâyet etti benimle beraber. MOBESE kameralarına polis kıyafeti ve çakarla yakalanıyor. 1 buçuk ay önce elektronik kelepçesi onaylandı ama Tarık K. yakalanamadığı için elektronik kelepçe de takılamıyor. Ben 3 haftadır evden çıkmıyorum. Can güvenliğim yok çok korkuyorum. Bir an önce yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA

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