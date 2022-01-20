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Bakırköy'de iş adamı sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

20.01.2022 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de iş adamı Sedat Karaağaç sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak isteyen Karaağaç araçların altında tehlikesi geçirdi. Sokakta yaşayan bir kişi de Karaağaç'ın yardımına koştu ama başarılı olamadı. Olay sonrası iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ataköy sahilinde kaldırımda yürüyen iş adamı Sedat Karaağaç'a başıboş 6 köpek saldırdı.

Köpeklerden kurtulmak için yola doğru kaçtığı sırada yere düşen Karaağaç, araçların altında kalma tehlikesi atlattı.

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SOKAKTA YAŞAYAN KİŞİ YARDIMINA KOŞTU

Bu sırada, sokakta yaşayan bir kişi iş adamının yardımına koştu ancak köpekleri olay yerinden uzaklaştıramadı.

Köpeklerin tekrar saldırdığı Karaağaç, yoldan geçen birkaç araca binmeye çalışsa da bu mümkün olmadı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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Bakırköy
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