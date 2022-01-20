Bakırköy'de iş adamı sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ataköy sahilinde kaldırımda yürüyen iş adamı Sedat Karaağaç'a başıboş 6 köpek saldırdı.

Köpeklerden kurtulmak için yola doğru kaçtığı sırada yere düşen Karaağaç, araçların altında kalma tehlikesi atlattı.

SOKAKTA YAŞAYAN KİŞİ YARDIMINA KOŞTU

Bu sırada, sokakta yaşayan bir kişi iş adamının yardımına koştu ancak köpekleri olay yerinden uzaklaştıramadı.

Köpeklerin tekrar saldırdığı Karaağaç, yoldan geçen birkaç araca binmeye çalışsa da bu mümkün olmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)





