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Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu: 2 yaralı

30.03.2023 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Yaklaşık 3 metre aşağı düşen araçta bulunan biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.

Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Bakırköy'deki kaza dün akşam 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yan yolda seyir halinde bulunan Merve Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

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METRO YOLUNA UÇTU

Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada sürücü Merve Ö. ve yanındaki Merve L., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

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trafik kazası Bakırköy

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