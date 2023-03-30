Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu: 2 yaralı

Bakırköy'deki kaza dün akşam 23.30 sıralarında E-5 yanyol Bakırköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yan yolda seyir halinde bulunan Merve Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Otomobil, demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu. Kazada sürücü Merve Ö. ve yanındaki Merve L., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Raylara düşen otomobil, metro hattındaki elektrik akımı kesildikten sonra kurtarıcı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)