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Bakırköy'de vahşet! Kedilerin zehirlenerek öldüğü iddia edildi

30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Bakırköy'de vahşet! Kedilerin zehirlenerek öldüğü iddia edildi

Bakırköy'de, sokakta vatandaşlar tarafından bakılan ve zehirlendiği iddia edilen 4 yavru kediden 3'ü öldü. Son yavru kedinin veterinerdeki tedavisi devam ederken, yavruları besleyen Gülay Armanutan, "Ağzında köpükler vardı. Sonra karşı apartmanda bir kutu vardı ve içinde ölü kedi yavruları vardı" dedi.

Bakırköy'de, Ataköy 5. Kısımda bulunan bir apartmanın bahçesindeki 4 kediyi besleyen Gülay Armanutan, dün yaptığı yürüyüşte yavrulardan birinin ölüsünü buldu. Bu sabah tekrar aynı yere yürüyüşe gelen Armanutan, kedilerin bahçede olmadığını fark etti. Biraz dolaştıktan sonra çalıların arasında bir kedinin ağzından köpükler çıkarak can çekiştiğini fark eden kadın, yavruyu hemen veterinere götürdü. Diğer 2 yavrunun da sabah öldüğü öğrenildi. Armanutan yaşananları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Bakırköy Belediyesi'ne haber vermesine rağmen cevap alamadı. Veterinerde tedavi altına alınan kedinin ise durumunun ciddi olduğu ve zehirlenmiş olabileceği öğrenildi.

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"AĞZINDA KÖPÜKLER VARDI"

Yavru kedileri besleyen Gülay Armanutan, can çekişirken bulduğu yavrunun ağzında köpükler olduğunu söyleyerek, "Ben bu çevreye yürüyüşe geliyorum. Hayvanlara çok duyarlı olduğum için evde de kedim var. Hayvanlara bakıyorum, ilgileniyorum. Burada da yürüyüş yolu üzerinde, bu kedileri gördüm. İlgilenmeye başladım, çok küçüklerdi. Seviyordum onları. Dün yaptığım yürüyüşte bulamadım yavruları burada. Bahçeyi aradığımda da bir tanesinin ölüsünü balkonun altında buldum. Diğerlerini bulamadım. Neden öldüklerini tahmin edemiyorum. Herhalde yeni ölmüştü. Ağzında köpükler vardı. Sonra karşı apartmanda bir kutu vardı ve içinde ölü kedi yavruları vardı" dedi.

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"ATAKÖY'DE BU GİBİ ŞEYLER ÇOK OLUYORMUŞ"

Kedileri nasıl bulduğunu gözyaşları içinde anlatan Armanutan, "Bugün tekrar geldim. Dün geceyi zor geçerdim. Bu yavruyu düşündüm, nasıl öldü diye. Sonra bugün geldiğimde, bir tane kedi gördüm. Can çekişiyordu burada. Karşıdaki koliye baktım, onda da kedi ölüleri vardı. Koliyi attık ama resimledim. Ataköy'de bu gibi şeyler çok oluyormuş, tespit edilememiş diye duydum." ifadelerini kullandı.

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"HİÇ BİRİSİNE ULAŞAMADIM"

Hem Bakırköy hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aramasına rağmen hiç birisine ulaşamadığını söyleyen Armanutan, "Şu anda Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradım hiç birisine ulaşamadım. Can çekişeni veterinere götürdüm. Yeterli imkanlarım ve cihazlarım yok dedi o da. Yine de kontrol etti. 'Ağır durumu' dedi. Birazdan polisle irtibata geçeceğim. Yetkililerden bir an önce hayvan yasasının çıkarılmasını istiyorum bu nasıl bir şey anlamıyorum" diye konuştu.

DHA

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