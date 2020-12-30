Bakırköy'de vahşet! Kedilerin zehirlenerek öldüğü iddia edildi

Bakırköy'de, Ataköy 5. Kısımda bulunan bir apartmanın bahçesindeki 4 kediyi besleyen Gülay Armanutan, dün yaptığı yürüyüşte yavrulardan birinin ölüsünü buldu. Bu sabah tekrar aynı yere yürüyüşe gelen Armanutan, kedilerin bahçede olmadığını fark etti. Biraz dolaştıktan sonra çalıların arasında bir kedinin ağzından köpükler çıkarak can çekiştiğini fark eden kadın, yavruyu hemen veterinere götürdü. Diğer 2 yavrunun da sabah öldüğü öğrenildi. Armanutan yaşananları hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Bakırköy Belediyesi'ne haber vermesine rağmen cevap alamadı. Veterinerde tedavi altına alınan kedinin ise durumunun ciddi olduğu ve zehirlenmiş olabileceği öğrenildi.

"AĞZINDA KÖPÜKLER VARDI"

Yavru kedileri besleyen Gülay Armanutan, can çekişirken bulduğu yavrunun ağzında köpükler olduğunu söyleyerek, "Ben bu çevreye yürüyüşe geliyorum. Hayvanlara çok duyarlı olduğum için evde de kedim var. Hayvanlara bakıyorum, ilgileniyorum. Burada da yürüyüş yolu üzerinde, bu kedileri gördüm. İlgilenmeye başladım, çok küçüklerdi. Seviyordum onları. Dün yaptığım yürüyüşte bulamadım yavruları burada. Bahçeyi aradığımda da bir tanesinin ölüsünü balkonun altında buldum. Diğerlerini bulamadım. Neden öldüklerini tahmin edemiyorum. Herhalde yeni ölmüştü. Ağzında köpükler vardı. Sonra karşı apartmanda bir kutu vardı ve içinde ölü kedi yavruları vardı" dedi.