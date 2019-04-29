Bakırköy'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir esnaf, bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dürüm dükkanı işleten Muhittin Altundere, Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta bulunan ve depo olarak kullandığı iş yerinin önünde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Boğazından yaralanan Altundere, yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altundere'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

