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Bakırköy'de cipin binanın bahçesine düştüğü anlar kamerada

22.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra 5 katlı binanın bahçesine düştü. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, saat 13.30 sıralarında Zuhuratbaba Caddesi Vankulu Sokak'ta meydana geldi.

72 yaşındaki Adnan Ertekin'in kullandığı cip, park halindeyken harekete geçtiği sırada bilinmeyen nedenle sürücüsünün konrolünden çıktı. Park halindeki otomobile çarpan cip, 5 katlı bir binanın bahçesine düştü. Sürücü Adnan Ertekin vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Adnan Ertekin tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BAKTIM ARABA BURAYA UÇTU"

Binanın giriş katında oturan Yusuf Özbulat, "Baktım araba uçtu buraya. Uçunca buraya geldim. Ben aldım şoförü oradan. Yaralı değildi. Yaşlıydı ama iyiydi durumu, hastaneye götürdüler. Bizim apartmanın girişine hasar verdi. Ben giriş katta oturuyorum. Benim daireye zarar gelmedi sadece binanın girişine zarar geldi. Nasıl olduğunu bilemiyorum" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde park halindeki cipin hareket ettiği sırada önce önündeki otomobile çarptığı, ardından 5 katlı binanın bahçesine düştüğü görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bakırköy

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