Bakırköy'de cip'ini yayaların üzerine süren savcı ve eski hakimin oğlunun yargılanmasına devam edildi

Sanık Göçmen'in aynı zamanda annesi ve avukatı olan eski hakim Aynur Göçmen, müvekkilinin olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılanlar arasında İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da vardı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.A. ile sanığın arasındaki suça konu eylemlerin uzlaştırma savcılığına gönderilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gelişti:

"Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A. Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'bırak beni' diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı, trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla olay yerine tekrar geldi.