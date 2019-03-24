BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASI İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI 

Haber-Kamera: \u00c7a\u011fatay KENARLI - Murat SOLAK - Y\u00fcksel KO\u00c7- \u0130STANBUL DHA \nBak\u0131rk\u00f6y Pazar alan\u0131nda yap\u0131lacak nevruz kutlamas\u0131 i\u00e7in toplanmalar ba\u015flad\u0131. Geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alan polis ekipleri, gelenleri \u00fcst aramas\u0131ndan sonra i\u00e7eriye al\u0131yor. \u00c7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?\u00c7ingene K\u0131z\u0131 mozai\u011fini 3 ayda 35 bin ki\u015fi ziyaret etti\u015e\u0131rnak'tan ac\u0131 haber: \u015eehit ve yaral\u0131lar var
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