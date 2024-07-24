KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Bakışlarıyla etkiliyorlar! En çekici 4 burç belli oldu

    Bakışlarıyla etkiliyorlar! En çekici 4 burç belli oldu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.07.2024 12:20
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çevrenizdeki bazı insanlar diğerlerine göre daha çekicidirler. Bu sonradan kazanılan bir özellik olsa da astrologlara göre bazı burçlar doğuştan çekici olabiliyor. Doğal bir çekicilikleri ve tutkulu yapıları olan bu kişiler bir ortama girdiklerinde direkt olarak tüm gözleri üzerine toplayabiliyor. İşte en çekici 4 burç ve özellikleri....

    Bakışlarıyla etkiliyorlar! En çekici 4 burç belli oldu

    Gelecek öngörüleriyle bilinen astroloji bilimi kişinin karakter özelliklerine de yön veriyor. Astrolojide bazı burçlar doğuştan çok tutkulu ve çekici olabiliyorlar. Kendilerine karşı koyabilmenin neredeyse imkansız olduğu 4 çekici burç herkesi baştan çıkarabilir.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Genellikle tüm zodyak işaretleri arasında en baştan çıkarıcı olarak kabul edilirler. Yoğun ve gizemli auraları birçokları için karşı konulamaz olabilir. Manyetik kişilikleri, tutkuları ve başkalarıyla derin bir düzeyde bağlantı kurma yetenekleriyle tanınırlar. Doğal olarak büyüleyiciler!

    TERAZİ BURCU

    TERAZİ BURCU

    Cazibeleri ve zarafetleri ile tanınırlar. Başkalarını rahat hissettirmek için doğal bir yetenekleri vardır ve bu çok baştan çıkarıcı olabilir. Teraziler çok romantik ve tutkulu olma eğilimindedir, bu da onları başkaları için çok çekici yapabilir.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    Aslan burçları özgüvenleri ve karizmalarıyla tanınırlar. Komuta edici bir varlıkları var ve bu bazıları için çok baştan çıkarıcı olabilir. Aslanlar kendilerine ve diğerlerinin çok çekici bulduğu yeteneklerine çok güvenme eğilimindedir. Genellikle partinin hayatıdırlar ve başkalarını kendilerine çeken doğal bir cinsel çekiciliğe sahiptirler.

    BALIK BURCU

    BALIK BURCU

    Balık burçlarının çok duyusal bir enerjileri var ve hayattaki daha ince şeyleri derinden takdir ediyorlar. Çok çekici olabilen manyetik bir enerjileri var. Boğalar kendi derilerine çok güvenme eğilimindedir, bu da onları başkaları için çok çekici yapabilir. Direnmesi zor olabilecek doğal bir cinsel çekiciliğe sahipler.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Eğri hatlı vücudunu beğeniler uğruna saklamayı reddediyor!Eğri hatlı vücudunu beğeniler uğruna saklamayı reddediyor!
    Anahtar Kelimeler:
    Astroloji burç
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.