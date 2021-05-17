Bakkal, market ve fırınlar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Tam kapanma süresi boyunca hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilen bakkal market ve fırınların, kademeli normalleşme tedbirleri çerçevesinde açılma ve kapanma süreleri de uzatıldı. Merakla beklenen genelge de bakkal market ve fırınların açılma ve kapanma saatleri de belirtildi.

BAKKAL MARKET VE FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri saat 21.00¬ ila 05.00 arasında uygulanacak.

Bakanlıkça yayınlanan genelgede bakkal, market ve fırınların hafta içi açılış ve kapanış saatlerine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi. Buna göre, bu tür işletmelerin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatler içinde hizmet vermesi bekleniyor.

BAKKAL MARKET VE FIRINLARIN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de sona erecek.