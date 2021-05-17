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Bakkal, market ve fırınlar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

17.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakkal market ve fırınların çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeyle belli oldu. Tam kapanmanın ardından sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ile birlikte bakkal market ve fırınların içi ve hafta sonu çalışma saatleri de değişti.

Bakkal, market ve fırınlar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Tam kapanma süresi boyunca hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilen bakkal market ve fırınların, kademeli normalleşme tedbirleri çerçevesinde açılma ve kapanma süreleri de uzatıldı. Merakla beklenen genelge de bakkal market ve fırınların açılma ve kapanma saatleri de belirtildi.

BAKKAL MARKET VE FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri saat 21.00¬ ila 05.00 arasında uygulanacak.

Bakanlıkça yayınlanan genelgede bakkal, market ve fırınların hafta içi açılış ve kapanış saatlerine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi. Buna göre, bu tür işletmelerin sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatler içinde hizmet vermesi bekleniyor.

BAKKAL MARKET VE FIRINLARIN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de sona erecek.

Bu kapsamda hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) market, bakkal, manav, kasap, tatlıcı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav, tatlıcı ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Bakkal, market ve fırınlar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerii

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerinin ekmek dağıtım araçlarıyla sadece bakkal ve marketlere ve ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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