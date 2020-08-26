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Bakterilerin Conan'ı Mars yolculuğuna bile dayanabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Radyasyona ve diğer çevresel tehditlere karşı çok yüksek dirence sahip bir bakterinin, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) dışında 3 yıl boyunca yaşadığı ve Mars'a yapılacak bir yolculuğa dayanabileceği bildirildi.

Bakterilerin Conan'ı Mars yolculuğuna bile dayanabilir!

CNN'nin haberine göre, mikropların bir gezegenden diğerine taşınarak yaşamı başlatabileceklerine ilişkin teoriyi test etmek amacıyla tasarlanan Japon Tanpopo misyonu çerçevesinde, alüminyum levhalar içinde kurutulmuş Deinococcus bakterisi topakları, UUİ'nın dışındaki panellere yerleştirildi.

Çeşitli kalınlıklarda Deinococcus topakları koyulan levhalardan 1, 2 ve 3 yıl sonra veri toplandı ve bakterinin ne kadar dayandığı test edildi.

KISMEN HAYATTA KALDILAR

Uzmanlar, 0,5 milimetreden daha büyük topaklar halindeki bakterilerin DNA hasarıyla kısmen hayatta kaldığını gözlemledi.

MİKROPLAR GEZEGENLER ARASI TRANSFER OLABİLİR

Bilim insanları, ayrıntıları "Frontiers in Microbiology" dergisinde yayımlanan çalışma için "bulguların, birkaç yıl içinde mikropların gezegenler arası transferinin olasılığını desteklediği" değerlendirmesi yaptı.

"Bakterilerin Conan"ı olarak anılan Deinococcus'un, soğuğa, sıvı kaybına ve aside karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nda yaşamın ışığa en dayanıklı formu olarak anılan Deinococcus bakterisinin bir insanı öldürebilecek radyasyonun 3 bin katına direnç gösterdiği ifade ediliyor.

AA

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