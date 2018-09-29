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Bakü'de Karabağ mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Bakü'de Karabağ mitingi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Karabağ Komitesi", Dağlık Karabağ'ın işgal altında tutulmasını protesto amacıyla miting yaptı.

Başkent Bakü'deki Mehsul Stadı'nda düzenlenen mitinge "Karabağ Komitesi"ni oluşturan sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle çok sayıda kişi katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan mitingde yapılan konuşmalarda Karabağ'ın işgalden kurtarılması için hükümetten daha kararlı adımlar atması istendi.

"Ya Karabağ ya ölüm", "Karabağ'a özgürlük", "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganlarının atıldığı ve pankartların açıldığı mitingde hükümetten Ermenistan ve Azerbaycan arasında yürütülen müzakere süreciyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi talep edildi. Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu, Ermenistan'ın işgalci politikasına göz yuman büyük devletler, uluslararası kurumlar ile Ermenistan'la iyi ilişkileri bulunan İran eleştirildi. Miting alanında Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk ve KKTC bayrakları da dalgalandırıldı.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ile Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu'nun aradan geçen 26 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan dağlık karabağ miting

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