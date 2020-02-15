Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza saat 04.30’da Fatih İlçesi Balat Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan demirlere çarparak durabildi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili içinde bulunan ve yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Daha sonra takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

(İHA)

