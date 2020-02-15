HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 06:59 | Son Güncelleme

Balat Sahil'den Eyüp istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Takla atan otomobilde bulunan kadın yolcuda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza saat 04.30’da Fatih İlçesi Balat Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan demirlere çarparak durabildi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili içinde bulunan ve yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Daha sonra takla atan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıÇöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Balat Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Hafter'den 'Türkiye' iddiası!

Hafter'den 'Türkiye' iddiası!

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak yağmur kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü

Diyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.