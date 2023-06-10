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  4. Balat'ta tarihi Fener Rum Lisesi'nin yanında korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Balat'ta tarihi Fener Rum Lisesi'nin yanında korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

10.06.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Balat'ta 4 katlı metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin sirayet etmesini engellemek amacıyla yakındaki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesinin duvarlarına da su sıktı.

Balat'ta tarihi Fener Rum Lisesi'nin yanında korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Balat Mahallesi Abdi Subaşı Mektebi Sokak'taki 4 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI

Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bazı itfaiye araçları ise dar sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye görevlileri, yangına müdahale sırasında yan apartmanın çatısına da çıkarak söndürme çalışması yaptı.

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TARİHİ BİNAYA SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEM ALDILAR

Alevlerin sirayet etmesini önlemek amacıyla yakındaki Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ile bazı binaların duvarlarına da su sıkıldı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. (AA)

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