Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Kapsamlı arama çalışmalarına rağmen zavallı kadının izine rastlanmazken, ortaya çıkan gerçek uzun süredir devam eden araştırmalarda gerçeğe ulaşılmasını sağladı. Ortaya çıkan gerçekler, masum olduğunu iddia eden Lewis Bennett'in aslında hiç de masum olmadığını kanıtladı.
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