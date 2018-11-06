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Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kolombiyalı eşi Isabella Hellman'ı evlendikten sonra Karayipler'e balayına götüren 41 yaşındaki denizci Lewis Bennett, teknenin alabora olması sonucu eşini balayında kaybetti. Küba'daki tatil sırasında talihsiz kaza sonucu hayatını yitiren kadının ardından yas tutan İngiliz denizci, bir süre sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü planı hesapladığı gibi gitmemişti.

Kapsamlı arama çalışmalarına rağmen zavallı kadının izine rastlanmazken, ortaya çıkan gerçek uzun süredir devam eden araştırmalarda gerçeğe ulaşılmasını sağladı. Ortaya çıkan gerçekler, masum olduğunu iddia eden Lewis Bennett'in aslında hiç de masum olmadığını kanıtladı.

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41 yaşındaki denizci erkek, kendisiyle aynı yaşta olan Isabella Hellman ile evlendi. Çift balayı için Karayipleri tercih etti ve Küba'ya tatile gitti.
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Lewis Bennett ve Kolombiyalı eşi Hellman'ın cennetteki turu kabusla sona erdi. Kolombiyalı kadın, teknenin batması sonucu yaşamını yitirdi.
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İngiliz denizci Bennett, uzun süre karısının ölümünde rolü olduğunu kabul etmedi. Kapsamlı arama çalışmalarına rağmen Kolombiyalı Hellman'ın cesedi hiçbir zaman bulunamadı.
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ABD Florida'da görülen mahkemede çıplak gerçek nihayet ortaya çıktı. Bennett, tekne battıktan sonra karısını hiç aramadığını itiraf etti.
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Denizci koca, bunun yerine boş cankurtaran salına teknedeki eşyaları yüklemiş.15 Mayıs'ta yaşanan trajedide tekne batarken uyuduğunu söyleyen Bennett'ın bu ifadesi de gerçek dışı.
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Dedektifler, kurtarma operasyonu sırasında Bennett'ın yanında ender bulunan madeni sikkeler taşıdığını da tespit etti.
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Lewis Bennett, ikinci dereceden cinayet suçlamasıyla gelecek ay karar duruşmasına çıkacak. Mahkeme tutanakları, maddi konularda ve kızları Emelia'nın yetiştirilmesi konusunda tartıştıklarını ortaya koydu.
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Isabella'nın yazdığı mesajlar arasında, "Beni deli ediyorsun. Bağırmalar, çığlıklar, küfürler..." ifadesi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
ölüm cinayet

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