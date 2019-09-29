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Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

UZAKLAŞTIRMA KARARI AĞUSTOS'TA VERİLMİŞ Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi Siham K.'nin evine zorla giren ve kendisine engel olmak isteyen baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldüren Ercan K.

Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti, defalarca bıçaklayıp öldürdü (3)

UZAKLAŞTIRMA KARARI AĞUSTOS'TA VERİLMİŞ
Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi Siham K.'nin evine zorla giren ve kendisine engel olmak isteyen baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldüren Ercan K. hakkında uzaklaştırma kararının Ağustos ayında verildiği ortaya çıktı. 22 Temmuz'da polis merkezine başvuran Siham K.'nin, eşi Ercan K. hakkında kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Siham K., polise verdiği ifadesinde, eşi hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma talebinde bulundu.
'KIZ KARDEŞİMLE DİNİ NİKAHLA YAŞAMAK İSTEDİ'
Siham K., Temmuz ayı sonunda verdiği ifadesinde, 9 yıllık evli olduklarını belirterek, "Evliliğim boyunca eşim sürekli bana şiddet uyguladı ve ölümle tehdit etti. 7 aylık hamile olduğum için Fas'ta yaşayan kız kardeşimi bana baksın diye 3 ay önce yanıma çağırmıştı. Sürekli kız kardeşime faklı gözle baktı. Sürekli sıkıştırdı. Kendisiyle dini nikah yaparak yaşamak istediğini söyledi. Bunun üzerine kız kardeşim Fas'a dönmek üzere İstanbul'a gitti. Şikayetçi olmamam için beni tehdit etti. Bana şikayetçi olursan 'Başına her şeyi getiririm' dedi. Bu zamana kadar korktuğum için şikayetçi olmadım" dedi.
Siham K., darp raporunu da polise delil olarak sundu.
İDDAİLARI KABUL ETMEDİ
Siham K.'nın şikayeti üzerine polis merkezine gidip ifade veren Ercan K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Talebi inceleyen hakimlik, Ercan K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
KARARIN UZATILMASINI İSTEMİŞ
Siham K.'nın 23 Eylül'de polis merkezine gidip eşi hakkındaki uzaklaştırma kararının uzatılması için yeniden şikayette bulunduğu da ortaya çıktı. Siham K., uzaklaştırma kararına rağmen eşinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, karara uymadığını belirtti. Eşinin kendisine yeniden zarar vermesinden korktuğunu belirten Siham K., uzaklaştırma kararının uzatılmasını istedi. Siham K.'nin bu talebiyle ilgili henüz kararın çıkmadığı kaydedildi.
Diğer yandan polis firari Ercan K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Siham K.'yi de koruma altına aldı.

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