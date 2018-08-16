Bale festivali Frida'yla sona erdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Frida' gösterisiyle sona erdi. Festivalin son gösterisi, sanatseverlerden ilgi gördü.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Frida' gösterisiyle son buldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan, gösteri öncesinde festival boyunca tüm temsilleri izleyen sanatseverlere teşekkür etti. Her yıl daha iyi programlar hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın'a, koreografisi Özgür Adam İnanç'a ait gösteri, Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitleri sahneye koydu. Çocukluğundan beri sağlık problemleri yaşayan, gençliğinde ise geçirdiği kaza sonucu omurgasında kalıcı hasar oluşan Kahlo'nun ölüme inat, resimle hayata tutunma süreci sahneye taşındı. Frida'nın yaşam mücadelesini anlatan gösteriyi, aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, eski bakanlardan Şinasi Altıner ve Ahmet Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.

İki perdeden oluşan ve 105 dakika süren gösterinin sonunda, izleyenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nu ayakta alkışladı.

