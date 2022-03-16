Balı cildinize sürün! Etkilerine inanamayacaksınız…

İçerisinde bir sürü vitamin bulunan vücut, cilt ve saç sağlığı için çok fayda sağlıyor. Lezzetli tadıyla sevilerek tüketilen bal hastalıkların hızlı iyileşmesini sağlıyor ve enerji veriyor. Saça sürüldüğünde saçın kırık görünümünü önlüyor ve daha parlak görünmesini sağlıyor. Cilde sürüldüğünde ise 7 adet mucizevi etkisi bulunuyor.

BALIN CİLDE FAYDALARI

• Kurumuş, solmuş ve yıpranmış cildi derinlemesine nemlendirir.

• Gözenekleri temizler ve siyah noktalarla vedalaşmanız için destek olur.

• Ölü derileri canlandırır ve cildin kaybettiği tazeliği yeniden kazanmasını sağlar.

• Akne ve sivilcelerle savaşır. Akne ve sivilcelerin olmadığı bir cilt ise daha temiz gözükür.

• Yaşlılık izlerini azaltır. Birkaç yaş daha genç ve diri gözükmenize katkı verir.

• Cildi yumuşacık, pamuk gibi yapar. Bu sayede eliniz cildinize her gittiğinde mutlulukla gülümsersiniz.

• Karışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Kaza ayaklarıyla moralinizi bozmanıza izin vermez.

BAL MASKESİ NASIL YAPILIR

Bal maskesini uygulamadan önce cildinizi yıkayınız.

Yeni yıkanmış temiz ve kuru cildinize ince bir tabaka bal sürüp 20 dakika bekleyiniz.

Ardından yumuşayan cildinizi soğuk su ile yıkayınız.

Bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz.



