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Bali'de Agung Yanardağı'nda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Bali'de Agung Yanardağı'nda patlama

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Bali’deki Gunung Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldiği ve yanardağ çevresinde kül tabakası oluştuğu belirtildi.

Yanardağ zirvesini kaplayan yoğun sis tabakası nedeniyle püsküren kül ve dumanın ne kadar yüksekliğe çıktığının ölçülemediği ifade edilen açıklamada, halktan ve adada bulunan turistlerden tehlikeli bölgeden uzak durmaları istendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağ için daha önce verilen turuncu alarm seviyesinin devam ettiğini belirterek krateri çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Yanardağdan haziran ayında püsküren kül ve dumanın, hava trafiğini etkilemesiyle Bali ve Doğu Cava’daki bazı havalimanları geçici süreyle uçuşlara kapatılmış ve uçuşların aksamasından binlerce turist olumsuz etkilenmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130’a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Agung Bali Endonezya patlama yanardağ

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