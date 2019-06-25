BALIK ADAMLAR DENİZDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKARDI

ÇIKARILAN ÇÖPLER SAYILIP TARTILIYOR

Dalışın tamamlanmasının ardından çıkartılan çöpler bir araya getirilerek ayrıştırılıp, kategorize edildi. WWF Türkiye Kıdemli Deniz Koruma Uzmanı Yaprak Arda "Türkiye'nin kıyılarının su altlarında ne olduğunu bilmek, bunları ayrıştırmak ve bir veri tabanı oluşturmak için bu projeyi yapıyoruz. Şu anda Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinde ikişer bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Karada üretilen plastiklerin atıklarının büyük bir çoğunluğu kıyı şeridinde denizin altında ve üstünde bulunuyor. Bu kirlemenin ne boyutta olduğunu öğrenmek ve bir aksiyon planı hazırlamak için çalışmalarımız sürüyor. Deniz kıyılarından ve 5 metre derinlikten çıkardığımız çöpleri kategorize ederek adet ve ağırlıklarını tespit ediyoruz. Bu çalışmanın sonunda Türkiye kıyılarının kirlilik haritasını çıkarabileceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Dalış yapan dalgıçların havadan çekilen görüntüleri

-Su altında çöp toplayan dalgıçlar

-Dalgıçlarla röportaj

-Çıkarılan çöplerden görüntü

-Genel ve detaylar

