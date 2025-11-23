KADIN

Balık Burcu 23 Kasım 2025 Günlük Burç Yorumu

Balık burçları için derin duygular ve sezgiler ön planda. Ay’ın konumu, içsel dünya ile dışsal gerçeklik arasında denge gerektiriyor. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz.

Çiğdem Sevinç

Başkalarının hislerine karşı duyarlılığınız artacak. Özellikle sevdiğiniz kişilerle olan ilişkilerde empati isteğiniz güçlüleşecek.

Kendinizi ifade etme konusunda güçlük yaşayabilirsiniz. Hislerinizi paylaşmakta zorlanmanız, anlaşılmama korkusundan kaynaklanıyor olabilir. Duygularınızı içine atmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmek faydalı olacaktır. Yaratıcı yönünüzü ön plana çıkarabileceğiniz aktiviteler, duygusal birikimi hafifletebilir. Sanatsal projelere yönelmek ya da hobilerinize zaman ayırmak ruh halinizi olumlu etkiler.

Bugün başkalarına yardım etme arzusu hissedeceksiniz. Ancak başkalarına verdiğiniz değeri dengede tutmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemek önemlidir. Kendinizi biraz geri çekmek, duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmak, denge bulmanıza yardımcı olabilir.

İş hayatında sezgisel kararlar almanın önemi ortaya çıkacak. İçsel sesinize güvenerek hareket etmek, getirileri artırabilir. Ancak aceleci davranmamanızda fayda vardır. Gözlemleriniz ve sezgileriniz, fırsatları değerlendirme konusunda yol gösterici olabilir.

Bu günde ruhsal olarak yenilenme isteği hissedebilirsiniz. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler, zihinsel ve bedensel sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Balık burçları için yapıcı bir gün. Kendinizi keşfetme ve ruhsal derinliklere inme fırsatı sunuyor.

