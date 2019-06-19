Balık burcunda Neptün retrosu 21 Haziran-27 Kasım

21 Haziran Cuma günü Neptün yaklaşık beş ay sürecek retro hareketine başlıyor. Balık burcunda bulunan Neptün, retro hareketini bu burçta sürdürmeye devam edecek. Neptün, Satürn’den sonra keşfedilen üç gezegenden biridir. O da Uranüs ve Plüton gibi “jenerasyon gezegenleri” içerisinde yer alır. Plüton retrosu yazısında bahsedildiği gibi uzun süreli hareketleri olan gezegenlerin etkileri de anlık değil, uzun vadede olur. Burç değiştirdiklerinde dünyada da yeni dönemlerin başladığı zamanlar olur. Şu an için Neptün Balık burcunda kalmaya devam edecek. Retroya başlaması da onun burç değiştirmesine sebep olmayacak. O yüzden retro süresince bizleri nasıl bir ruh hali bekliyor hemen inceleyelim. Ruh hali diyoruz çünkü Neptün’ün karakterine baktığımızda hayallerimiz, hislerimiz, psikolojimiz, sağlığımız ve mistik yeteneklerimiz gibi konular ön plana çıkar. Kısacası soyut konuları ele alır. Neptün retro hareketine başladığında ise bu konularda farklı durumlar içerisinde oluruz. Psikolojik olarak daha içimize kapanık ve melankolik bir ruh halinde olabiliriz. Zaman zaman yalnız kalmaya, geçmişi tekrardan anımsamaya yatkın olabiliriz. Özellikle geçmişte yarım kalan bir ilişkiniz varsa belki de tekrardan bunu onarmak için harekete geçebilirsiniz. Ama unutmayın istemeden de olsa depresif ve her şeyin olumsuz tarafına odaklanabilirsiniz. Bu sebeple attığınız adımların da sonuç getirmeyeceğini düşünüp, eyleme geçmekten vazgeçebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan biraz kararlı olmak olacaktır.

Neptün denilince hayallerden bahsetmemek olmaz. Hayal etmek güzeldir ama retro sürecinde çok fazla gerçek hayattan kopmaya meyilli olabiliriz. Bu da yaşadığımız yüzyılın gerçeklerine aykırı olacaktır. Duygusal hayatınızda bir şeye inanıp, onun gerçek olduğuna inanabilirsiniz. Oysa ki gerçekte olan çok farklı olabilir. Neptün kendini feda etmekle de ilişkilendirilir. Bu sadece fiziki bir feda etme değil, duygusal olarak da geçerlidir. Özellikle ilişkinizde yeter ki o mutlu olsun diyerek siz mutsuz bir hayat sürmeye devam edebilirsiniz. Bu da bir nevi kendini kurban etmektir. Gelelim hislerimize… Evet Neptün farklı bir boyutta bizi etkiler. Bu dönem çıkış yolları bulmak için mistik olaylara daha fazla eğilimli olabiliriz. Fal baktırmak gibi şeylere ilgimiz artabilir. Son olarak sağlığımıza da kısaca değinelim. Neptün sağlık konularında da söz sahibidir. Fakat retro hareketi süresince eğer ki bir teşhis alırsanız ikinci veya üçüncü bir doktora daha danışmanız faydalı olacaktır. Neptün retroyken aldatıcı olabilir. Aldığınız teşhis yanlış olabilir. Ayrıca sağlık demişken, bu dönem kendimizi çok fazla dinleyebiliriz. Küçük bir sağlık problemini bile kafamızda kurarak büyütebiliriz. Kaldı ki Neptün özellikle retro hareketteyken paranoya yapmayı sever. Bu konuya dikkat edelim. Sağlık konusunu kapatmadan küçük de bir uyarıyı atlamamak gerekir. Alkol ve bağımlılık yapan maddelere düşkünlük bu dönem artabilir. Psikolojik yaralarımızı sarmak için alkole kendimizi vermemiz, ileride fiziki sağlımızda yaralar almamıza neden olabilir.

İster psikolojik ister fiziksel sağlığımızda sorunlar olsun, Neptün retrosunda kendi kendimize şifa olursak her şeyin üstesinden kalkabiliriz. Belki psikolojik destek almaya başlayabiliriz. Belki de kişisel gelişim çalışmalarına, kitaplarına ilgi duyarak kendi sorunlarımızı kendimiz ortadan kaldırabiliriz. Kısaca özetlersek, konumuz ne olursa olsun her zaman gerçekçi yaklaşmaya çalışalım. Çünkü Neptün retro harekette gözlerimize perde indirerek hayal dünyasında yaşamamıza neden olabilir. Bu da akabinde hayal kırıklıklarını beraberinde getirir. Aşağıda her burcu 27 Kasım’a kadar nasıl etkiler bekliyor okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ 27 Kasım’a kadar devam edecek süreçte sağlığınızı, özellikle bağışıklık sisteminizi ihmal etmemelisiniz. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Mistik konulara eğiliminiz artabilir. BOĞA 27 Kasım’a kadar dostlarınız tarafından umulmadık bir davranış görebilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Herkesi kendiniz gibi güvenilir sanmanız bazen yanılmanıza sebep olabilir. Samimi bulmadığınız kişileri hayatınızdan ayıklayabilirsiniz.

İKİZLER 27 Kasım’a kadar kariyer hayatınızda duygusal değil mantıklı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz. Bazen yaşadığınız haksızlıklar zor gelse de kesinlikle duygusal düşünmemelisiniz. YENGEÇ 27 Kasım’a kadar akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Mantığınızı dinlemek zor olabilir. Yanlış kararlar almamaya dikkat edin. İyimser yapınızı karamsar bir ruh haline dönüştürmeyin. ASLAN 27 Kasım’a kadar maddi konularınızda fazla hayalci olmanız başınızı derde sokabilir. Kazancınızdan daha fazlası için borçlanmamaya dikkat edin. Kazancım çok diyerek riskli yatırımlar yapmayın. Miras konusunda size söylenenler aldatıcı olabilir. BAŞAK 27 Kasım’a kadar ilişkiniz konusunda fazla hayalci davranmanız gerçeklerle yüzleştiğinizde hayal kırıklığı yaratabilir. Eşinizi veya sevgilinizi kafanızdaki hayale göre konumlandırdığınızda aslında beklentinizi karşılamayan biri olduğunu fark edebilirsiniz. TERAZİ 27 Kasım’a kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış veya fazlasıyla güçlenmiş olabilir. Vücudunuzdaki belirtileri önemsemelisiniz. Çalışma hayatınızdan beklentileriniz gerçekte olandan farklı olabilir.